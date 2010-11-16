Geely меняет дистрибьютора в России

Китайский автопроизводитель Geely Corporation и дочерняя компания «Рольфа» Red Dragon, три года занимавшаяся дистрибуцией китайских автомобилей Geely, в результате переговоров пришли к решению прекратить сотрудничество. До конца года весь бизнес будет передан вновь созданному собственному дистрибьютору марки – компании Geely Motors, которую возглавил Евгений Межов, ранее занимавший должность директора по дистрибуции марки Lifan в «Автомире», пишет «РБК daily» .

Как говорится в официальном сообщении Geely, обе стороны признают, что бренд Geely имеет большой потенциал для развития на российском рынке, особенно в связи с наличием локальных производственных мощностей, однако придерживаются разных мнений относительно путей достижения поставленных целей развития. Эти разногласия во многом и повлияли на принятие решения об окончании сотрудничества.

Планируется также, что партнерские отношения Red Dragon и Geely будут завершены до конца 2010 года, а оставшиеся полтора месяца текущего года будут переходным периодом, в течение которого Geely будет принимать у своего партнера дела и выстраивать собственную структуру управления бизнесом. Стороны выполнят взаимные обязательства друг перед другом, а дилеры Geely и клиенты получат необходимую им операционную поддержку в течение переходного периода, сообщает AutoNews.Ru .

По словам исполнительного директора Red Dragon Романа Хапаева, за время сотрудничества с китайской компанией (с 2008 года) в России было продано 12,7 тысяч автомобилей Geely, причем в нынешнем году на российском рынке продано всего лишь 1,45 тысячи машин. Как рассказал Евгений Межов, в ближайшее время на «Дервейсе» пройдет инвентаризация, по итогам которой станет ясно, сколько еще машин предстоит продать Red Dragon. «Никаких долгов между партнерами не должно остаться, и эти вопросы должны скоро быть урегулированы», – отметил он. «Китайская сторона должна будет погасить свою задолженность перед нами, а мы, соответственно, перед ними», – отметил г-н Хапаев.