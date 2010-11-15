Продажи Chevrolet Cruze Eco стартуют в январе 2011 года

В январе в США стартуют продажи компактного автомобиля Chevrolet Cruze Eco, премьера которого состоялась на международном автосалоне в Нью-Йорке в марте 2010 года. Стоимость машины на американском рынке составит порядка 19 тысяч долларов, пишет AutoNews.Ru .

«Экологичный» Cruze оснащен турбированным двигателем Ecotec объемом 1,4 л, развивающим 138 л.с. мощности. В сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач он расходует всего 5,6 л/100 км при движении по трассе и 8,4 л/100 км при движении по городу. Расход топлива у версии с автоматической трансмиссией составит 6,4 л/100 км и 9 л/100 км соответственно. Таких показателей экономичности удалось достичь, в частности, за счет улучшения аэродинамики: Cruze Eco получил обновленные решетку радиатора, передний бампер и задний спойлер, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами Goodyear. Кроме того, за счет использования тонких листов металла вес машины был снижен с 1462 до 1365 кг.