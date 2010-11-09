Китай инвестирует в экобезопасные автомобили

Китай инвестирует в экобезопасное развитие производства экобезопасных транспортных средств. На протяжении 2011-2020 годов Правительство Китая планирует выделить 15 млрд. долларов на создание электромобилей и гибридов, а также на создание инфраструктуры для их использования. Благодаря поддержке китайского правительства, все больше китайских автопроизводителей начали осваивать нанотехнологии в производстве экологических автомобилей, пишет «Укравтопром» . Например, Geely выпустила электромобили ЕК-1 и ЕК-2, а Chery намерена реализовать на внутреннем рынке электромобиль S18 до конца 2010 года.

В марте 2010 года в Китае был утвержден «План реструктуризации и развития отрасли автомобилестроения», согласно которому до 2011 года в Китае выпустят 500 тысяч электромобилей и автомобилей, работающих на смешанных носителях. Объем сбыта таких машин будет составлять 5% от общего объема реализации автомобилей.

Между тем, еще в 2008 году в стенах Пекинской автомобилестроительной компании Foton Motor официально начала функционировать первая китайская индустриальная база по освоению и производству автомобилей на новых источниках энергии. По состоянию на конец 2009 года Foton Motor инвестировал 5 млрд. юаней (757 млн. долларов) в исследования, разработку и производство транспортных средств, использующих альтернативные источники энергии. По состоянию на первую половину 2010 года почти 1000 автобусов Foton Motor Euro V hybrid используются в транспортной системе Пекина. Кроме того, 1,4 тысячи гибридных автобусов Euro V hybrid используются в качестве общественного транспорта в китайских городах, включая Пекин, Гуанчжоу и Цзинань. До конца 2010 года на общественном транспорте Китая появятся 20 тысяч новых автобусов, работающих на альтернативных видах энергии. США, Британия, Таиланд и Польша приобрели гибридные автобусы Foton Motor для тестирования.

До 2015 года руководство новой автомобильной компании BAIC Motor планирует выпустить примерно 700 тысяч автомобилей, в том числе и электрических. Первые седаны и джипы «Beijing» сойдут с конвейера до конца текущего года и поступят в продажи уже в 2011 году.