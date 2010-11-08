Toyota Prius остается японским «бестселлером», несмотря на отмену субсидий | АВТОСТАТ

Toyota Prius остается японским «бестселлером», несмотря на отмену субсидий

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Гибридный аувтомобиль Toyota Prius лидирует по продажам в Японии 17-й месяц подряд. По данным национальной ассоциации автопроизводителей Японии, в октябре Prius опередил по объему продаж мини-автомобиль WagonR и компактный Fit, которые производят соответственно концерны Suzuki и Honda. Однако, отмечают в ассоциации, продажи Prius с начала осени заметно сократились. Спрос на него упал после завершения 7 сентября правительственной программы субсидирования выпуска в стране экологически чистых и экономичных «гибридов», сообщает агентство «ПРАЙМ-ТАСС».
Общий объем глобальных продаж моделей Prius, выпускаемых с 1997 года, в конце сентября нынешнего года превысил 2 млн. машин за весь этот период. По данным Toyota, бензиново-электрические Prius реализуются на рынках свыше 70 стран мира. Наибольший спрос на них отмечен в Японии и Северной Америке, где с 1997 года было продано соответственно почти 827 тысяч и 939 тысяч гибридов.

Источник: АВТОСТАТ
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