Toyota отзывает 136 тысяч автомобилей в Японии и Европе

Японский автопроизводитель Toyota объявил об отзыве 136 тысяч автомобилей в Японии и Европе из-за неисправности рулевого усилителя. Как сообщает Auto.Lenta.Ru , сервисная кампания затрагивает компакт-кары Toyota iQ и Passo, выпущенные с 2008 по 2010 год.

В блоке управления усилителем руля данных автомобилей могут возникать проблемы с сенсорами, из-за чего при повороте рулевого колеса от водителя требуется приложить значительные усилия. Устранить данную неполадку позволяет перепрограммирование блока управления.

Напомним, в мае 2010 года из-за проблем с блоком управления рулевого усилителя корпорация Toyota объявила об отзыве 3800 автомобилей Lexus LS 460 и LS 600h. Всего с конца 2009 года японский автопроизводитель отозвал по всему миру более 10 млн. автомобилей, главным образом, из-за неисправности педали газа.