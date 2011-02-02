Итальянский авторынок в январе упал на 20%

Автомобильный рынок Италии показывает отрицательную динамику десятый месяц подряд – по итогам января на 20,7% до 164356 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), в январе 2010 года на итальянский авторынок еще оказывал влияние «эффект» от завершившейся ранее утилизационной программы. Впрочем, результат минувшего месяца значительно ниже среднего январского показателя за последние 10 лет (214600 машин).

Между тем, количество заказов в январе выросло на 15,9%, что объясняется эффектом «низкой базы» после завершения программы утилизации. Поэтому эксперты прогнозируют дальнейшее снижение продаж, а стабилизация рынка начнется не раньше апреля в зависимости от темпов восстановления национальной экономики и улучшения потребительского доверия.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, национальные автопроизводители, которые занимают 29,6% местного рынка, по итогам января снизили реализацию на 27,3% до 48615 машин. Между тем, автомобили иностранных марок показали в прошлом месяце меньшее падение – на 17,5% до 115741 штук.

Самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в январе реализовал 34307 машин (-34,3%), заняв 20,9% на местном рынке. На втором месте – Ford с объемом продаж в 15311 автомобилей (-29,5%) и 9,3-процентной рыночной долей. На третье место вышел Volkswagen, который снизил реализацию на 9,6% до 12899 единиц, заняв 7,9% рынка. Далее следуют Opel (9756 шт., -10%) и Citroen (8104 шт., -26,1%).