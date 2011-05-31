«Банк Москвы» выдал 400-миллионный кредит ГК Genser

«Банк Москвы» заключил с группой компаний Genser соглашение о кредитовании в объеме 400 млн. рублей. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности автодилера. Срок действия договора составляет 2 года, сообщает агентство «Финмаркет».

Как отметили в «Банке Москвы», подписанное соглашение с одним из лидеров авторитейла России рассматривается как начало долгосрочных партнерских отношений. Банк Москвы готов предложить торговым компаниям современные высокотехнологичные продукты, позволяющие оптимизировать финансовые потоки предприятий.

Компания Genser является официальным российским дилером марок Nissan , Infiniti , Chevrolet , Opel , Cadillac , Hummer , Saab , Mazda , Volkswagen , Ford , LandRover , Hyundai и Toyota. Входит в число мировых и российских лидеров по продажам автомобилей Infiniti, Nissan, Chevrolet и Opel, а также занимает ведущие позиции по продажам Ford, Hyundai, Cadillac и Mazda.

В 2010 году общий объем продаж автомобилей в автоцентрах группы составил 35438 штук. В Москве было продано 26932 автомобиля, в регионах – 8506 машины. Выручка (без НДС) от всех видов услуг – 30,4 млрд. рублей, маржа от реализации достигла 3,3 млрд. рублей или 10,74% от выручки.