BMW обвиняют в нарушении честной конкуренции

Швейцарское антимонопольное ведомство (COMCO) начало расследование против BMW в связи с тем, что компания запрещала своим дилерам продавать автомобили швейцарцам за пределами страны. Швейцарцы пользовались высоким курсом своей национальной валюты и налоговыми послаблениями, чтобы по дешевке покупать автомобили в других странах Европы и ввозить их домой, пишет AutoNews.Ru .

В заявлении COMCO отмечается, что запрет дилерам BMW и MINI продавать автомобили клиентам исходя из места их проживания нарушает правила честной конкуренции. Жалобы в COMCO поступили от швейцарских граждан, которые пытались приобрести автомобили в Германии и Австрии. Исходя из нынешнего курса швейцарского франка такие дорогостоящие приобретения жителям альпийской страны выгоднее совершать за границей. Это, разумеется, негативно сказывается на показателях продаж BMW в Швейцарии.

Официальный представитель BMW подтвердил, что дилеры компании действительно не продают машины «покупателям, живущим в Швейцарии», но отказался от дальнейших комментариев.

Расследование COMCO может продлиться до 12 месяцев. Если по его итогам будет вынесено решение о виновности BMW, немецкому концерну грозит штраф до 10% выручки за последние три года на территории Швейцарии.