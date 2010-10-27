Tata наладит выпуск автомобилей Jaguar и Land Rover в Китае

Индийская компания Tata Motors начала переговоры с китайскими автопроизводителями о создании совместного предприятия для выпуска автомобилей марок Land Rover и Jaguar на территории Китая. Локализация производства автомобилей британских марок позволит повысить их продажи на территории Китая, считают в руководстве компании Tata. Как стало известно ранее, в 2011 финансовом году индийский автопроизводитель надеется реализовать здесь 20 тысяч Land Rover и 5 тысяч Jaguar.

В мае 2010 года руководитель Tata Motors Карл-Питер Форстер заявил о намерении в течение ближайших двух лет открыть завод по производству автомобилей Land Rover в Китае. На предприятии мощностью 30 тысяч машин в год планируется выпускать внедорожники Defender, Discovery и Freelander, пишет Auto.Lenta.Ru .

Напомним, индийская компания Tata Motors приобрела бренды Jaguar и Land Rover в 2008 году, сумма сделки составила 2,3 млрд. долларов. Помимо права собственности на Jaguar и Land Rover, Tata получилgазаводы по производству автомобилей, два дизайнерских бюро в Великобритании, а также компании, занимающиеся сбытом в различных странах.