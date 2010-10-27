Правительство в течение месяца утвердит новый режим сборки автомобилей

Министерство промышленности и торговли РФ планирует в течение месяца урегулировать разногласия с Министерством экономического развития и утвердить соглашение по новому режиму промсборки автомобилей на территории России. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Андрей Дементьев, отметив, что новое соглашение не будет отменять все предыдущие, которые были подписаны ранее, «так как это будет дополнительная опция для компании», пишет AutoNews.Ru .

В 2005 году российское правительство согласилось на беспошлинный ввоз автокомпонентов для выпуска автомобилей в России в объеме не меньше 20 тысяч штук в обмен на обязательства их локализации. Сроки действия соглашений, которые подписывались с автопроизводителями в 2006-2007 годах, уже истекают, и компаниям придется ввозить комплектующие с уплатой 15-процентной пошлины.

Летом 2010 года Минпромторг предложил правительству заключать с автопроизводителями новые соглашения о промсборке с повышенными требованиями локализации. Желающие заключить такие соглашения могут получить 8-летние льготы на ввоз комплектующих. Взамен они должны создать мощности по выпуску 300 тысяч автомобилей в год, 200 тысяч двигателей или коробок передач, производство штамповки, российский центр разработки, инвестировать не менее 750 млн. долларов (или 500 млн. долларов в модернизацию существующего) и довести уровень локализации до 60%. Минэкономразвития России обсуждало более мягкий вариант с возможностью продления соглашений о «промсборке» машин на срок от 1 до 6 лет соразмерно взятым обязательствам локализации производства компонентов.

Как сообщалось ранее, соглашения по промсборке иномарок в России будет разрешено перезаключать только до конца февраля 2011 года. До этого же срока можно будет заключать и новые договоры.