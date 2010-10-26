В «Элекс-Полюс» введено внешнее наблюдение

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в ООО «Элекс-Полюс» (крупный дилер АВТОВАЗа) по заявлению Сбербанка о несостоятельности компании. Временным управляющим компании назначена Наталья Копытова, сообщает AutoNews.Ru . Долг «Элекс-Полюса» перед Сбербанком составляет 562,53 млн. рублей (в том числе 470 млн. руб. основного долга). Требования банка признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра кредиторов. Дата рассмотрения дела по существу пока не определена, заседание должно состояться не позже апреля 2011 года.

Должник сообщил ранее о том, что не имеет денежных средств ни для погашения долга, ни для финансирования процедуры банкротства. Напомним, в начале 2009 г. сообщалось, что АВТОВАЗ уличил холдинг «Элекс-Полюс» в недостаче автомобилей. Автозавод не досчитался более 4 тысяч машин и оценил ущерб в 35 млн. долларов.