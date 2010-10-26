BMW планирует продать в 2010 году 1,4 млн. автомобилей

Баварский автоконцерн BMW AG намерен продать по итогам 2010 года свыше 1,4 млн. автомобилей, сохранив таким образом лидерство среди производителей автомобилей премиум-класса, заявил Иан Робертсон, член Совета директоров BMW AG, отвечающий за продажи и маркетинг.

В сентябре 2010 года концерн BMW Group укрепил свои позиции на мировом авторынке, увеличив продажи на 16,8% до более 142950 автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce. За первые три квартала 2010 года общее число проданных автомобилей концерна достигло 1 млн. 062 тыс. 216 штук (+13,1%).

Продажи автомобилей марок BMW и MINI в сентябре выросли на 40,74%, при этом владельцам было передано 1914 автомобилей BMW и 100 автомобилей MINI. Всего по итогам трех кварталов 2010 года компанией BMW Group Россия было передано клиентам 15573 автомобиля BMW и MINI (27,5%).

В сентябре самый высокий показатель роста в линейке BMW отмечен у модели BMW X5 (245 автомобилей, +107,6%). На втором месте – кроссовер BMW X3 (359 автомобилей, +76%). Однако самый большой процентный показатель роста продаж отмечен в линейке MINI. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года продажи марки выросли на 244,82%. Во многом это связано с появлением на российском рынке нового кроссовера MINI Countryman.

По итогам трех кварталов 2010 года наблюдается также уверенный рост продаж моделей BMW X3 (2032 автомобиля, +37,3%) и BMW X5 (1934 автомобиля, +28,5%). В то же время продажи моделей марки MINI выросли на 62,4%.