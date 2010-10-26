Fiat и Dodge выпустят совместную модель в конце 2011 года

Первый автомобиль марки Dodge, построенный на платформе Fiat, появится в конце 2011 года, сообщил главный исполнительный директор Fiat и Chrysler Серджио Маркионне. Он рассказал, что новинка будет базироваться на новом глобальном шасси Compact Wide, на котором, в частности, построена Alfa Romeo Giulietta. Модель в кузове седан будет производиться в США и заменит устаревший Dodge Caliber. По неофициальной информации, автомобиль получит двигатели производства Fiat из линейки MultiAir, развивающие 100-170 л.с. мощности, пишет AutoNews.Ru .

Напомним, что план «реабилитации» Chrysler предусматривает ряд решительных шагов по освежению модельного ряда, ребеджингу автомобилей для различных рынков и объединению дилерской сети. Напомним также, что на европейские рынки модели Chrysler будут поставляться под именем Lancia.