У «Элекс-Полюс» нет денег на уплату долга

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 25 октября 2010 года в рассмотрении заявления Сбербанка о несостоятельности (банкротстве) дилера АВТОВАЗа ООО «Элекс-Полюс». Заявление было направлено в арбитраж 10 августа 2010 года, рассмотрение отложено по инициативе суда для предоставления сторонами дополнительных документов по делу. Должник накануне сообщил, что не имеет денежных средств ни для погашения долга, ни для финансирования процедуры банкротства, сообщает AutoNews.Ru .

В начале 2009 года сообщалось, что АВТОВАЗ уличил холдинг «Элекс-Полюс» в недостаче автомобилей. Автозавод недосчитался более 4 тысяч машин и оценил ущерб в 35 млн. долларов. В конце ноября 2009 года АВТОВАЗ по результатам проверки сервисно-сбытовой сети выявило, что 4530 автомобилей приходятся на долю ранее выявленных потерь у компании «Элекс-Полюс», в отношении еще 564 машин речь идет о нарушениях сроков оплаты шестью предприятиями.