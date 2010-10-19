ЗМЗ в 2011 году начнет выпуск модернизированного сцепления для автомобилей UAZ

Заволжский моторный завод (входит в компанию Sollers) приступил к реализации проекта по изготовлению модернизированного сцепления для бензиновых двигателей, поставляемых на комплектацию автомобилей УАЗ. Серийное производствj модернизированного сцепления ЗМЗ начнется с 1 января 2011 года.

Проект с объемом инвестиций 10 млн. рублей направлен на повышение уровня качества, улучшение потребительских характеристик автомобиля, загрузку действующих мощностей ЗМЗ и снижение себестоимости. Модернизированное сцепление разработано конструкторами ЗМЗ и предназначено для установки на весь перспективный модельный ряд автомобилей Ульяновского автозавода «UAZ-Patriot», «UAZ-Pickup», «UAZ-Cargo», «UAZ-Patriot Sport», модернизированном «UAZ-Hunter». Сцепление, выпускаемое на ЗМЗ в настоящее время, поставляется для комплектации только старого грузового ряда автомобилей УАЗ.

Следующим этапом работы специалистов ЗМЗ будет разработка конструкции сцепления для выпускаемого дизельного двигателя ЗМЗ-514 экологического класса «Евро-4».