BMW расширяет автопроизводство в США

На заводе BMW в Спартанбурге (штат Южная Каролина, США) состоялось открытие новых производственных мощностей, что стало последним этапом в рамках инвестиционного проекта стоимостью 1 млрд. долларов, который реализуется в США в 2008-2010 годах. В расширение завода в Спартанбурге для производства нового BMW X3 было вложено 750 млн. долларов, сообщает AutoNews.Ru . Наряду с новым цехом по сборке BMW X3 были построены кузовной цех и цех окраски. Благодаря этому производственные мощности в Спартанбурге к 2011 году увеличатся на 50% – с 160 до 240 тысяч автомобилей. С момента открытия в 1994 году на заводе в Спартанбурге было произведено более 1,6 млн. автомобилей BMW, проданных по всему миру. Инвестиции в производство в целом составили 4,6 млрд. долларов.

«В обозримом будущем США останется крупнейшим в мире рынком автомобилей премиум-класса. Усиление нашей активности на американском рынке способствует его дальнейшему росту», – заявил председатель правления BMW AG доктор Норберт Райтхофер. По его словам, BMW и впредь хочет оставаться наиболее продаваемой европейской маркой премиум-класса в США. В сентябре 2010 года продажи BMW в США выросли на 21,1% и составили 18228 автомобилей. С начала года здесь продано 157464 автомобиля BMW – на 9,2% больше, чем годом ранее.