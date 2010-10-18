Mitsubishi выпустит электрический минивэн

Японский автопроизводитель Mitsubishi планирует начать серийный выпуск электрических минивэнов к концу 2011 года. Как рассказал президент Mitsubishi Motors Осаму Масуко, новинка, разработка которой ведется сейчас, будет иметь меньший запас хода, чем городской электромобиль i-MiEV: около 100 км против 160 км. Благодаря этому электровэн будет стоить дешевле и, как ожидается, будет широко востребован японскими компаниями по доставке почты, фастфуда и т. п. Первый электрический фургон уже передан для долговременного тестирования в отдел доставки Yamato Transport, крупнейшей в Японии компании по доставке посылок. Mitsubishi планирует продавать не менее 10 тысяч электровэнов в год, сообщает AutoNews.Ru .

Напомним, что Mitsubishi стала первой в мире компанией, начавшей массовую продажу электромобилей частным лицам. В Японии продажи i-MiEV стартовали летом, а в Европу новинка придет в декабре нынешнего года.