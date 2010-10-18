ОАТ может получить в управление автокомпонентные предприятия «Группы СОК»

Холдинг «Объединенные автомобильные технологии» до конца 2010 года может получить в управление автокомпонентные предприятия, ранее принадлежащие «Группе СОК» и сейчас находящиеся под управлением АВТОВАЗа, сообщают источники, близкие к ходу переговоров.

Напомним, в июле автокопоентные предприятия «Группы СОК» были проданы компании «ВАЗТРАСТ», в которой АВТОВАЗу принадлежит 50%. По словам источников, переговоры ведутся о передаче управления над «Автосветом», ОСВАРом, «ВАЗинтерсервисом» и «Мотор-супер».

«Переговоры между владельцами ЗАО «ВАЗТРАСТ» и ОАТ о возможности управления принадлежащих ЗАО компаний ведутся. АВТОВАЗ не принимает участия в этих переговорах», – сообщили в пресс-службе автогиганта. При этом добавили, что АВТОВАЗ подтверждает следование принятой в компании стратегии о постепенном выходе из управления автокомпонентным бизнесом, пишет MFD.Ru .

Ранее сообщалось, что ОАТ вел переговоры с «Группой СОК» о покупке у нее восьми предприятий-производителей автокомпонентов, но впоследствии отказался от сделки. В настоящее время в холдинг входят три предприятия, ранее входившие в «Оборонпром»: Димитровградский (ДААЗ, Ульяновская область) и Скопинский автоагрегатные заводы (СААЗ, Рязанская область) и Сердобский машиностроительный завод (СМЗ, Пензенская область). Холдинг ОАТ был создан по инициативе госкорпорации «Ростехнологии» для объединения заводов, которые являются одними из основных поставщиков АВТОВАЗа, КАМАЗа и других ведущих автопроизводителей страны. Основным акционером ОАТ является «Тройка диалог».