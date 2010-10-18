McLaren готовит к выпуску гибридный суперкар

В течение ближайших трех лет британская компания McLaren Automotive планирует запустить в серийное производство бензин-электрический гибридный суперкар.

По предварительным данным, такой автомобиль станет топовым в модельной гамме, пишет Auto.Lenta.Ru . При этом в нее в ближайшем будущем планируется добавить еще две машины – преемника легендарного суперкара F1 и доступный спорткар, способный составить конкуренцию автомобилям вроде Nissan 370Z или Porsche Cayman. Пока у McLaren есть только одна модель – 600-сильный суперкар MP4-12C, который был рассекречен в марте нынешнего года и получил восьмицилиндровый мотор объемом 3,8 литра.

Как сообщалось ранее, преемник модели F1, который появится в серии через два года, получит среднемоторную компоновку, углепластиковый монокок, а также ряд технологических и конструкторских решений, которые, по словам представителей компании McLaren, позволят назвать этот автомобиль «революционным». Для более доступной модели вместо полностью карбоновых планируется использовать алюминиевые и стальные конструкции, что позволит добиться снижения отпускной цены такой машины.

Суперкары McLaren планируется продавать в 19 странах. Первые экземпляры модели MP4-12C появятся в дилерских центрах весной следующего года. Больше всего таких автомобилей в компании намерены продать в Европе — около 400-500 машин. Квота для Северной Америки –300-400 автомобилей, а на оставшиеся континенты придется 100-200 автомобилей. Всего компания McLaren планирует продавать ежегодно тысячу суперкаров. Стоимость McLaren MP4-12C в Великобритании составит 175 тысяч фунтов стерлингов.