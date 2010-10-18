Производство грузовиков в сентябре увеличилось в 2,3 раза

По данным «Росстата», производство грузовых автомобилей с января по сентябрь составило 102 тысячи единиц, что на 62,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В сентябре с российских конвейеров сошло 16,2 тысячи грузовиков – это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, и на 39,2% выше показателя за август.

Стоит отметить, что после месячного корпоративного отпуска в августе КАМАЗ по итогам сентября выпустил 3631 машинокомплект, в том числе 3348 грузовых автомобилей – это порядка на 30% больше, чем годом ранее. Всего за девять месяцев нынешнего года с камского конвейера сошло 23910 грузовиков, превысив показатель за весь прошлый год (23,3 тыс. шт.)

Добавим также, что выпуск автобусов в России в январе-сентябре 2010 года вырос на 38,7% до 27,6 тысячи единиц. Отметим, что это наименьшая положительная динамика по сравнению с производством легковых и грузовых автомобилей. В сентябре автобусные заводы выпустили порядка 4,6 тысяч машин – это на 35,6% больше, чем годом ранее, и на 13% выше показателя за предыдущий месяц.