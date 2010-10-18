Выпуск легковых автомобилей в сентябре вырос в 2,2 раза

По данным «Росстата», за девять месяцев нынешнего года с российских конвейеров сошло 823 тысячи легковых автомобилей – на 92,8% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Таким образом, в сентябре было выпущено порядка 126 тысяч машин – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, и на 31,4% выше показателя за предыдущий месяц.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», высокая положительная динамика объясняется «эффектом низкой базы», поскольку в прошлом году в связи с падением авторынка и затовариванием складов большинство российских автозаводов продолжали работать в сокращенном режиме. Так, в сентябре 2009 года «Автотор» перешел на четырехдневный график, а всеволожский завод Ford, который год назад на две недели останавливал производство, в конце месяца ввел двухсменный рабочий режим.

Вместе с тем в сентябре нынешнего года предприятия автопрома продолжают наращивать производство в связи с действием утилизационной программы, а также общим восстановлением рынка. В частности, с конвейера АВТОВАЗа в прошлом месяце сошло 62,3 тысячи автомобилей – вдвое больше, чем годом ранее. GM-АВТОВАЗ, который с 21 сентября вернулся к двухсменной рабочей недели, по итогам сентября выпустил 3873 внедорожника Chevroelt Niva (+31,1%). Кроме того, 20 сентября калужский завод Volkswagen перешел на двухсменный режим работы, выйдя на проектную мощность в 150 тысяч автомобилей в год. Стоит также отметить, что после полуторагодичного простоя возобновил серийное производство Ижевский автозавод – в прошлом месяце было выпущено порядка 300 «классических» универсалов Lada 2104 и ИЖ-27175. Продолжают расширять модельный ряд и вновь открытые предприятия – в начале сентября калужский завод PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors начал сборку внедорожников моделей Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander.

Согласно прогнозу агентства «АВТОСТАТ», в 2010 году в России будет выпущено 1,1 млн. легковых автомобилей, что соответствует уровню 2004 года (1104,6 тыс. шт.). В то же время этот показатель больше результата 2009 году на 85% (596 тыс. шт.), но меньше объемов выпуска 2008 года на 25% (1472,2 тыс. шт.).