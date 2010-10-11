Volkswagen Polo седан вошел в «утилизационный» список

Volkswagen Polo седан с 1 октября 2010 года официально включен в список моделей, доступных по государственной программе утилизации автомобилей.

Как отмечают в Volkswagen Group Rus, включение нового седана от Volkswagen в «утилизационный» перечень автомобилей стало возможным благодаря полномастабному производству на заводе в Калуге, на сегодняшний день локализация составляет 39%. Как считают в Volkswagen Group Rus, утилизационная скидка в 50 тысяч рублей сделает цену самого бюджетного автомобиля в модельной линейке Volkswagen еще более привлекательной.

Напомним, продажи нового Polo седана, созданного специально для России, стартовали 10 сентября. Цены на новинку в зависимости от комплектации варьируются от 399 тысяч до 578 тысяч рублей. Производство седана Polo стартовало на калужском заводе Volkswagen в начале июня. По словам гендиректора Volkswagen Group Rus Дитмара Корцеквы, в 2010 году планируется выпустить 10 тысяч автомобилей новой модели. В будущем году объем производства седанов VW Polo планируется довести до 30 тысяч штук.

Новый седан Volkswagen Polo оснащается новым бензиновым двигателем 1.6 (105 л.с.). Он может комбинироваться с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с функцией последовательного ручного переключения (Tiptronic). Клиенты могут также выбирать между традиционными для Volkswagen версиями исполнения Trendline, Comfortline и Highline.

Высокий уровень безопасности обеспечивается уже в базовой версии – две подушки безопасности, подголовники и трехточечные ремни безопасности для всех 5 пассажиров. В топовой версии будут предлагаться дополнительные системы безопасности, обычно недоступные в других автомобилях этого класса, например, боковые подушки безопасности и система ESP.