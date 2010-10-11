C начала года доля машин «премиум»-класса на вторичном рынке выросла в 1,5 раза

Доля автомобилей «премиум»-класса на вторичном рынке увеличилась в 1,5 раза (с 11,2% до 16,2%), в то время как российские марки сдали больше, чем вдвое (их доля снизилась с 28,4% до 13,2%).

Как отмечают аналитики системы вертикального поиска Smartus.ru, параллельно с увеличением доли машин премиального класса уменьшается и их средний возраст. Так, если в январе самой популярной иномаркой в классе был 5-7-летний BMW X5, то в сентябре на первом месте по объему предложения стал тот же BMW X5, но уже в возрасте до трех лет.

Похожие тенденции наблюдаются в среднем и бюджетных классах. Доля автомобилей среднего класса увеличилась с 8,7% до 11,2%, самым популярным автомобилем в этой категории в январе был Volkswagen Passat 7-10 лет, а в сентябре он же, но помолодевший до 0-3 лет. Бюджетные марки увеличили свою долю с 50,6% до 58%, и самым популярным предложением в этом сегменте неизменно остается Ford Focus возрастом до трех лет.