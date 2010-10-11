Ford Focus в сентябре стал самой продаваемой иномаркой

Ford Focus всеволожского производства в сентябре вновь стал самой продаваемой иномаркой в России, вырвав лидерство у Renault Logan и по итогам девяти месяцев. Как отмечают в Ford Russia, в четвертом квартале компания намерена укрепить свое лидерство в основных сегментах рынка, устанавливая новые специальные цены на свои автомобили. Так, Ford Focus можно приобрести с экономией до 70 тысяч рублей относительно официального прайс-листа.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за сентябрь, рейтинг 25 самых продаваемых в России моделей четвертый месяц подряд возглавляет вазовская «классика» с показателем 14324 проданных машины – это в 2,8 раза больше, чем годом ранее, однако на 10,7% ниже показателя за август. Второе место продолжает удерживать Lada Kalina – по итогам сентября было продано 12406 таких автомобилей (+187%), что стало рекордом семейства за всю историю его реализации. Рост продаж моделей Lada 2105/2107 и Kalina объясняется действием программы утилизации – эти семейства являются самыми востребованными среди владельцев сертификатов, занимая в реализации АВТОВАЗа в рамках программы 46,3% и 20,3% соответственно. Таким образом, Lada Priora остается на третьем месте – автомобили флагманского семейства АВТОВАЗа в прошлом месяце разошлись в количестве 10724 экземпляра (+29%). На четвертом месте – по-прежнему Lada Samara, продажи которой составили 8917 автомобилей (+13%). В «пятерку» лидеров по итогам сентября вошел Ford Focus, ставший самой продаваемой иномаркой месяца. Продажи этой модели выросли на 50% до 6682 единиц, тогда как Renault Logan разошелся в прошлом месяце тиражом 4805 экземпляров (+37%). В ТОР-10 самых продаваемых в России моделей также вошли Daewoo Nexia (4578 шт., +99%), Lada 4x4 (3698 шт., +70%), Chevrolet Niva (3372 шт., +63%) и Kia Rio, продажи которой выросли на 149% до 3005 машин.