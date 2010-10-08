Renault продала группе инвесторов почти 15% в Volvo за 3,03 млрд. евро

Французский автоконцерн Renault SA продал группе институциональных инвесторов свой пакет акций класса «В» шведского автопроизводителя Volvo AB, представляющий 14,9% капитала и 3,8% голосов за 28,2 млрд. шведских крон (3,03 млрд. евро). Деньги, полученные от продажи акций, Renault использует для снижения долгов (5,9 млрд. евро на конец июня), пишет газета «Ведомости».
Renault останется самым крупным акционером Volvo, сохранив пакет акций класса «А», который представляет 6,8% капитала Volvo и 17,5% голосов. Второе место занимает компания Industrivarden с пакетом акций в 4% капитала.
Акции Volvo подорожали за последние 12 месяцев на 56,5% и на 10% – только за последние три месяца. Renault не ожидает изменений в составе совета директоров Volvo в результате сделки, отмечает агентство «Финмаркет». В настоящее время у Renault есть два представителя в совете директоров Volvo, в том числе бывший главный исполнительный директор Renault Луи Галлуа, который возглавляет совет.
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