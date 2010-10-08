Renault продала группе инвесторов почти 15% в Volvo за 3,03 млрд. евро

Французский автоконцерн Renault SA продал группе институциональных инвесторов свой пакет акций класса «В» шведского автопроизводителя Volvo AB, представляющий 14,9% капитала и 3,8% голосов за 28,2 млрд. шведских крон (3,03 млрд. евро). Деньги, полученные от продажи акций, Renault использует для снижения долгов (5,9 млрд. евро на конец июня), пишет газета «Ведомости» .

Renault останется самым крупным акционером Volvo, сохранив пакет акций класса «А», который представляет 6,8% капитала Volvo и 17,5% голосов. Второе место занимает компания Industrivarden с пакетом акций в 4% капитала.

Акции Volvo подорожали за последние 12 месяцев на 56,5% и на 10% – только за последние три месяца. Renault не ожидает изменений в составе совета директоров Volvo в результате сделки, отмечает агентство «Финмаркет» . В настоящее время у Renault есть два представителя в совете директоров Volvo, в том числе бывший главный исполнительный директор Renault Луи Галлуа, который возглавляет совет.