КАМАЗ за девять месяцев выпустил больше грузовиков, чем за весь 2009 год

После месячного корпоративного отпуска в августе КАМАЗ по итогам сентября выпустил 3631 машинокомплект, в том числе 3348 грузовых автомобилей – это порядка на 30% больше, чем годом ранее. Всего за девять месяцев нынешнего года с камского конвейера сошло 23910 грузовиков, превысив показатель за весь прошлый год (23,3 тыс. шт.)

Как отмечают на КАМАЗе, анализ выпуска автомобилей по семействам и моделям в сентябре обнаруживает характерные признаки оживления рынка и роста спроса на автомобили КАМАЗ. Так, «антикризисное» семейство модернизированных автомобилей (КАМАЗ-65115, -65116, -65117, -65111), захватившее лидерство именно во время прошедшего спада производства, удерживает свои позиции и сегодня. В сентябре этих моделей выпущено более 1200 единиц – на 9% больше, чем в предотпускном июле. Однако выпуск автомобилей семейства повышенной грузоподъёмности (около десятка моделей на базе КАМАЗ-6520) показал за это время существенно больший прирост. Этих большегрузов, как правило, точно определяющих тенденции изменения рынка сбыта и финансово-экономических показателей деятельности самой компании, в сентябре выпущено почти 500 единиц – на 15% больше, чем в июле. Выпуск автомобилей полноприводного семейства (КАМАЗ-43118, -43114 и др.) в прошлом месяце также подтверждает стабильность роста спроса на основную продукцию КАМАЗа.

Напомним, в связи с увеличением заказов в апреле КАМАЗ перешел на пятидневный график после восьми месяцев работы в сокращенном режиме – четыре дня в неделю. Это позволило предприятию выйти на темп сборки автомобилей в 160 машин в сутки, а к концу года ежесуточный объем производства планируется увеличить до 180 автомобилей. В конце сентября директор по маркетингу КАМАЗа Ашот Арутюнян сообщил, что предприятие планирует продать в 2010 году до 33 тысяч машин, из них 28-39 тысяч грузовиков – на внутреннем рынке и 4 тысячи – за рубежом. При этом г-н Арутюнян не исключил, что по итогам года КАМАЗ может выйти на небольшую прибыль.