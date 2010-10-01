Российский парк автомобилей, работающих на метане, превышает 100 тысяч машин

Парк транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, согласно данным Национальной газомоторной ассоциации, насчитывает порядка 104 тысяч машин, сообщил агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор НГА Виктор Стативко. Наибольшую долю в этом количестве занимают «ГАЗели», хотя серийно такие модификации, работающие на метане, в настоящее время ГАЗ пока не выпускает. Стоит отметить, что российский парк автомобилей, использующих в качестве топлива метан, по величине сопоставим с американским.

По словам В.Стативко, крупнейшие парки автомобилей, работающих на сжатом природном газе, находятся в Ставропольском крае, Рязанской, Тульской, Томской областях и на Урале (Свердловская, Челябинская и Курганская области). Кроме того, порядка 15% корпоративного парка «Газпрома» (57 тысяч машин) работают на сжатом природном газе. Сеть метановых газозаправочная сеть в России насчитывает 250 станций, а потребление сжатого природного газа в качестве автомобильного топлива в прошлом году составило около 322 млн. куб.м.

По прогнозам экспертов, к 2020 году российский парк автомобилей, работающих на сжатом природном газе, вырастет до 1 млн. машин, а число заправочных станций – до 1 тысячи штук.

Мировой автопарк транспортных средств, работающих на природном газе, в 2010 году превысил 11-миллионную отметку. При этом лидером по количеству машин, использующих в качестве топлива метан, является Пакистан (2,25 млн. штук). Более миллиона CNG-автомобилей также находится в Аргентине (1,81 млн. шт.), Иране (1,73 млн. шт.) и Бразилии (1,61 млн. шт.). По прогнозам экспертов, при сохранении темпов роста использования газа на транспорте к 2020 году на этом виде топлива будут ездить 50 млн. машин.