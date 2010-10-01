Renault стал лидером падения на французском авторынке

Автомобильный рынок Франции показывает отрицательную динамику пятый месяц подряд – по итогам сентября на 8,1% до 170025 единиц. Как отмечают во французской торговой палате (CCFA), падение авторынка объясняется прекращением утилизационной программы. Между тем, по итогам девяти месяцев реализация легковых автомобилей во Франции пока остается «в положительной зоне» – рост составил 0,8% до 1 млн. 657 тысяч 571 машин.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в CCFA, национальные бренды в сентябре снизили продажи по отношению к прошлому году на 11,1% до 93751 автомобилей. Лидер французского рынка – Renault – реализовал 39170 машин, показав при этом наибольшее падение среди марок – на 19,6%. А вот Peugeot смог несколько увеличить продажи – на 0,3% до 30919 автомобилей (+0,3%). Реализация Citroen в прошлом месяце составила 23655 машин – на 8,6% меньше, чем годом ранее.

Продажи автомобилей иностранных марок снизились на 4,2% до 76274 штук. Лидером по итогам сентября стал Volkswagen, реализация которого выросла на 2% до 11110 автомобилей. На второе место поднялся Ford с показателем 8458 проданных машин (-18,3%), а на третье – Opel, чьи продажи составили 7666 машин (+0,3%). Далее следует Fiat (5656 шт., -13,2%), а замыкает «пятерку» лидеров французского авторынка на этот раз Toyota, реализовавшая с учетом Lexus 5408 автомобилей (28,9%).