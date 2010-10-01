Land Rover запустит в серию пятидверную версию кроссовера Evoque

Компания Land Rover намерена запустить серийное производство пятидверной версии кроссовера Range Rover Evoque, сообщил на Парижском автосалоне генеральный директор компании Фил Пофэм.

Премьера пятидверного Evoque состоится до конца нынешнего года, однако когда именно, не уточняется. По неофициальным данным, это произойдет в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе, пишет Auto.Lenta.Ru . Кроме того, не называется и дата начала выпуска и продажи машины. Известно только, что трехдверный вариант, премьера которого состоялась на Парижском автосалоне, появится у дилеров летом 2011 года.

Как сообщалось ранее, кроссовер Evoque, построенный на модернизированной платформе Land Rover Freelander, будет выпускаться как в версии с полным приводом, так и в переднеприводной модификации. Новинка получит три варианта двигателей – два турбодизеля объемом 2,2 литра и мощностью 150 и 190 л.с., а также двухлитровый турбомотор мощностью 240 л.с. В паре с ними будет работать либо шестиступенчатая «механика», либо шестиступенчатый «автомат».