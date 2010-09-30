Volkswagen хочет купить бренд Alfa Romeo

Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность покупки бренда Alfa Romeo у Fiat, сообщил глава наблюдательного совета VW Фердинанд Пих на Парижском автошоу. Как отмечает агентство Reuters, Alfa Romeo может стать уже тринадцатой маркой для германской автомобильной империи.

«Мы терпеливы, у нас есть время... вы не услышите ничего в ближайшие два года», – так Ф.Пих подтвердил информацию, просочившуюся в прессу в августе. При этом он дал понять, что готов подождать того момента, когда Fiat оставит свои попытки реструктурировать убыточную компанию.

В прошлом году под маркой ALfa Romeo было продано всего 102 тысячи автомобилей. Прогнозы Fiat были в три раза больше, однако компания отрицает возможность продажи бренда, несмотря на все проблемы. Как считает Ф.Пих, «Alfa – бренд с огромным потенциалом для развития».

Volkswagen располагает около 17,5 млрд. евро свободной ликвидности для финансирования планов развития, согласно которым компания должна оттеснить Toyota Motor Co. с позиции крупнейшего автопроизводителя к 2018 году.