Volvo разработает конкурентов для BMW 1-Series и BMW X1

Компания Volvo планирует запустить в производство две новые модели, одной из которых станет небольшой седан, близкий по параметрам к BMW 1-Series, а другой – кроссовер, предназначенный для конкуренции с BMW X1. По словам исполнительного директора североамериканского отделения Volvo Cars Дуга Спека, новый седан по своим габаритам будет меньше, чем Volvo S40, и в течение двух лет полностью заменит эту модель на конвейере. Такое решение связано с тем, что S40 оказался слишком близок по своим размерам к седану S60 нового поколения, пишет Auto.Lenta.Ru. Новый кроссовер также будет отличаться небольшими габаритами. По словам Д.Спека, руководство Volvo приняло решение создать этот автомобиль в связи с успехом BMW X1.

Кроме того, новинки позволят заполнить пробелы в модельном ряду Volvo в США. Уже в будущем году будет снят с производства большой универсал V70, а чуть позже исчезнет и маленький V50. «Сегмент люксовых универсалов в последнее время заметно сократился, и мы решили откорректировать наш модельный ряд», – отметил Дуг Спек.

В то же время новый генеральный директор Volvo Стефан Джакоби, возглавивший компанию после приобретения ее китайской корпорацией Geely, в настоящий момент занимается переоценкой тех моделей шведского автоконцерна, что уже стоят на конвейере. По словам Спека, уже принято решение о том, что седан S80 и большой кроссовер XC90 в течение ближайших двух лет будут полностью модернизированы и, вероятно, получат собственные платформы. «Мы должны внести изменения в каждую из моделей, – заявил Д.Спек. – Сегмент больших седанов, таких как S80, очень велик в Китае, и теперь он еще важнее, чем был пять лет назад».

При этом общее количество платформ Volvo будет сокращено. В последние годы, когда шведский автоконцерн принадлежал корпорации Ford, конструкторы использовали три основные платформы для автомобилей. Теперь же их число может быть уменьшено до двух, что, по словам Д.Спека, позволит «повысить эффективность затрат».