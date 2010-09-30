«ИжАвто» будет выпускать Lada 2107 до 2013 года

Ижевский автозавод будет выпускать «классические» автомобили Lada 2107 до 2013 года. Об этом сообщил гендиректор «Объединенной автомобильной группой» (управляет «ИжАвто») Игорь Кульган, отметив, что до марта 2011 года «семерки» будут поступать в виде сваренных кузовов, досборка будет осуществляться на «ИжАвто».

Кроме того, по словам И.Кульгана, продолжаются переговоры и с потенциальным стратегическим партнером – Hyundai Kia Automotive Group. Согласно уже озвученным планам «ОАГ», до конца 2010 года планируется начать производство Kia Sorento New, Kia Cerato и среднетоннажных грузовиков Hyundai.

Как отметил Игорь Кульган, «со временем Ижевский автозавод станет настоящим мультибрендовым предприятием, способным качественно производить любой современный автомобиль». Между тем, основные трудности в переговорах со стратегическими партнерами заключаются в новых условиях промышленной сборки, которые скоро могут вступить в силу. Как считают на Ижевском автозаводе, предлагаемые изменения не позволяют «ИжАвто» работать на автомобильном рынке на равных конкурентных условиях с другими автопроизводителями.