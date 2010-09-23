Nissan построит на базе Micra две новые модели

Японский автопроизводитель Nissan планирует построить на базе хэтчбека Micra две новые модели – седан и компактвэн. По словам представителей Nissan, платформа этой модели является универсальной и позволяет легко адаптировать ее под различные типы кузова – например, это шасси уже используется не только для Micra, но и для кроссовера Juke. Подобная конструкция позволит Nissan выпускать до миллиона автомобилей ежегодно, пишет Auto.Lenta.Ru .

Первым на рынок выйдет новый компактный седан – в 2011 году. Этот автомобиль разрабатывается в основном для азиатских рынков, однако не исключено, что подобная машина будет поставляться и для некоторых европейских стран, несмотря на небольшую популярность там трехобъемных моделей. Вслед за седаном – в 2012 году – в продаже появится компактвэн. Он придет на смену Nissan Note и, по информации источников, станет намного компактнее своего предшественника, сохранив при этом количество свободного пространства в салоне.

Хэтчбек Nissan Micra нового поколения был представлен в марте 2010 года на моторшоу в Женеве. Автомобиль длиннее и шире предыдущей «Микры», но стал на 15 мм ниже. На европейском рынке машина предлагается с 80-сильным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, а также с 98-сильным мотором с нагнетателем и непосредственным впрыском топлива. Моторы могут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.