Daimler отказался от покупки Iveco

Крупнейший в мире производитель грузовиков Daimler отказался от намерения приобрести итальянского конкурента Iveco. Об этот газете Financial Times сообщили источники, добавив, что Daimler действительно имел такие планы, но почему-то отказался от покупки.

Вчера представитель Daimler заявил, что по этому вопросу переговоры с Fiat не ведутся, пишет газета «Ведомости» . Представитель итальянского автоконцерна сообщил, что Fiat «рассматривает различные варианты потенциальной кооперации международными производителями».

В конце года Iveco в составе Fiat Industrial, производящего также сельскохозяйственную технику (CNH), промышленные и морские двигатели, будет отделено от производства легковых автомобилей Fiat. На прошлой неделе акционеры Fiat одобрили разделение группы.

Индустриальные эксперты ожидают, что Iveco и CNH в конце концов будут проданы или войдут в альянсы, так как имеют недостаточный масштаб в соответствующих сегментах рынка. Вчера итальянская La Repubblica сообщила, что летом Daimler предлагал 9 млрд. евро за Fiat Industrial, но Fiat хотел получить 10,5 млрд евро. Один из аналитиков, опрошенных Reuters, заявил, что Iveco могла бы пополнить портфолио Daimler. Но, покупая Fiat Industrial, он получил бы непрофильные активы, поэтому такая сделка неправдоподобна, добавил аналитик.