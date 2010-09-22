Nissan удваивает производственные мощности в Китае

Японский автопроизводитель Nissan в ближайшие два года увеличит объем производства автомобилей в Китае почти в два раза – с нынешних 670 тысяч до 1,2 миллиона единиц в год. Об этом на церемонии открытия нового завода в городе Чжэнчжоу заявил глава компании Карлос Гон. Новый завод, построенный в сотрудничестве с китайской компанией Dongfeng, будет производить внедорожники для внутреннего рынка КНР, сообщает AutoNews.Ru .

К.Гон также рассказал, что в сумме японские марки занимают около 20% авторынка Китая и лидирует среди них Nissan, обогнав по объему реализации даже Toyota. План продаж компании на 2010 год составляет 860 тысяч автомобилей, при этом за первые восемь месяцев реализовано уже 660 тысяч машин. Глава Nissan рассчитывает, что компания сможет занять до 10% каитайского авторынка.