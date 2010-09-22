Китайская SAIC может стать совладельцем General Motors | АВТОСТАТ

Китайская SAIC может стать совладельцем General Motors

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Китайская компания SAIC, партнер автоконцерна General Motors, рассматривает возможность участия в первичном размещении акций (IPO) GM в качестве инвестора, сообщил председатель совета директоров SAIC Ху Маоюань.
В настоящее время китайский автопроизводитель еще не принял окончательное решения об участии в IPO и ожидает от GM оглашение деталей проведения первичного размещения акций. В случае, если условия покажутся SAIC «привлекательными», компания готова приобрести часть акций американского концерна, пишет Auto.Lenta.Ru.
General Motors и SAIC являются партнерами с 1997 года, когда в Китае был основан их первый общий завод – Shanghai General Motors Company Ltd. В настоящее время это одно из крупнейших совместных предприятий Китая, его производственная мощность составляет 480 тысяч автомобилей в год. Кроме того, с 2002 года GM и SAIC также выпускают машины на заводе SAIC-GM-Wuling Automobile в городе Лючжоу (регион Гуанси).

Источник: АВТОСТАТ
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