Toyota может построить в России второй завод

Японский автопроизводитель Toyota рассматривает возможность строительства второго сборочного предприятия в России, сообщил президент российского отделения Toyota Такеши Исогая.

«Мы намерены усилить активность бизнеса в России, включая строительство второго завода», – приводит слова г-на Исогая Auto.Lenta.Ru . По его словам, компания Toyota сейчас намерена сконцентрироваться свои усилия в нашей стране на продажах автомобилей Е- и D-класса.

Как сообщалось ранее, в 2010 году петербургский завод Toyota планирует выпустить и реализовать 14,7 тысяч автомобилей Camry – это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году (8310 машин). Кроме того, ранее японский производитель рассматривал вопрос о начале сборки в России обновленной Corolla, однако окончательного решения по этому поводу до сих принято не было. Проектная мощность предприятия Toyota в Санкт-Петербурге составляет 50 тысяч машин в год с возможностью увеличения до 200 тысяч.