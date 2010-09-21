GM отзывает более 20 тысяч Cadillac CTS и CTS-V

Американский автопроизводитель General Motors отзывает более 20 тысяч автомобилей моделей Cadillac CTS и CTS-V из-за технических проблем. Причиной для этого решения послужили приборные панели седана и универсала. Согласно результатам расследования, их установка не отвечает требованиям безопасности, пишет AutoNews.Ru .

Разбирательство, проведенное госорганами США, показало, что панели приборов на этих автомобилях в случае аварии могут причинить серьезную травму ног пассажиру, сидящему рядом с водителем, в том случае, если он не пристегнется ремнем безопасности. И хотя американские правила дорожного движения предписывают пристегиваться всем, кто находится в автомобиле, руководство GM приняло решение отозвать машины.

Отзыв затронет приблизительно 5 тысяч автомобилей обеих модификаций, произведенных в 2009 году, и порядка 15 тысяч машин 2010 года выпуска. Переустановка панели приборов будет произведена бесплатно, уведомлять автовладельцев, машины которых отзовут, компания GM начнет в октябре 2010 года.