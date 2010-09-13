Ferrari отзывает автомобили в Китае

Итальянский производитель суперкаров Ferrari S.p.A отзывает с китайского рынка 57 автомобилей для устранения дефекта выхлопной системы. По данным китайского Государственного управления контроля качества, инспекции и карантина, искры из выхлопной трубы могут служить причиной возгорания изоляционнго материала арки задних колес. Какую из моделей отзывает Ferrari, управление не сообщило, пишет «Газета.Ru».
Ранее для устранения похожего дефекта итальянский производитель суперкаров отозвал с глобального рынка модель 458 Italia, примерно 10 из которых были отозваны на сервисную кампанию в России.
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