Ferrari отзывает автомобили в Китае

Итальянский производитель суперкаров Ferrari S.p.A отзывает с китайского рынка 57 автомобилей для устранения дефекта выхлопной системы. По данным китайского Государственного управления контроля качества, инспекции и карантина, искры из выхлопной трубы могут служить причиной возгорания изоляционнго материала арки задних колес. Какую из моделей отзывает Ferrari, управление не сообщило, пишет «Газета.Ru» .

Ранее для устранения похожего дефекта итальянский производитель суперкаров отозвал с глобального рынка модель 458 Italia, примерно 10 из которых были отозваны на сервисную кампанию в России.