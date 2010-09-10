Акционеры АВТОВАЗа приняли решение об увеличении уставного капитала

На прошедшем вчера внеочередном общем собрание акционеров АВТОВАЗа его участники приняли решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения 434 173 411 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая посредством закрытой подписки среди следующих лиц: компании Renault S.A.S, Государственной корпорации «Ростехнологии» и компании Troika Dialog Investments Limited. Цена размещения – 40 рублей 24 копейки за одну акцию. Срок размещения дополнительных акций – один год с даты государственной регистрации ФСФР России.

Кроме того, акционеры АВТОВАЗа утвердили устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции, а также одобрили Генеральное рамочное соглашение в отношении проекта по платформе В0 между ОАО «АВТОВАЗ», Renault S.A.S и Nissan.