Новый седан Polo появился во всех дилерских центрах Volkswagen

С сегодняшнего дня, 10 сентября, во всех дилерских салонах Volkswagen представлен новый Polo седан. Цены на новинку в зависимости от комплектации варьируются от 399 тысяч до 578 тысяч рублей. Кроме того, российский седан Volkswagen включен в перечень автомобилей, доступных по программе утилизации.

Напомним, производство седана Polo стартовало на калужском заводе Volkswagen в начале июня. По словам гендиректора Volkswagen Group Rus Дитмара Корцеквы, в 2010 году планируется выпустить 10 тысяч автомобилей новой модели. В будущем году объем производства седанов VW Polo планируется довести до 30 тысяч штук.

Новый седан Volkswagen Polo оснащается новым бензиновым двигателем 1.6 (105 л.с.). Он может комбинироваться с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с функцией последовательного ручного переключения (Tiptronic). Клиенты могут также выбирать между традиционными для Volkswagen версиями исполнения Trendline, Comfortline и Highline.

Высокий уровень безопасности обеспечивается уже в базовой версии – две подушки безопасности, подголовники и трехточечные ремни безопасности для всех 5 пассажиров. В топовой версии будут предлагаться дополнительные системы безопасности, обычно недоступные в других автомобилях этого класса, например, боковые подушки безопасности и система ESP.