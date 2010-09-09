Выпущен 2-миллионный экземпляр Mazda6

За восемь лет и шесть месяцев с момента появления первого экземпляра модели Mazda6 во всем мире было выпущено два миллиона таких машин. С момента запуска моделей с идеологией Zoom-Zoom в большем количестве за аналогичный срок были собраны только автомобили Mazda3, пишет Auto.Lenta.Ru .

Производство модели Mazda6 началось в феврале 2002 года на заводе в японском городе Хофу, а уже через четыре года было объявлено о выпуске миллионного экземпляра этого автомобиля. Сейчас «шестерку», помимо Японии, собирают в США на совместном с концерном Ford предприятии в Мичигане, а также в Китае в партнерстве с местной автокомпанией FAW. В период с января по август 2010 года по всему миру было выпущено 164 тысячи автомобилей Mazda6, что почти на 50% выше прошлогоднего показателя.

В 2007 году Mazda6 подверглась рестайлингу, а следующее обновление произошло в начале нынешнего года. В России Mazda6 предлагается с тремя бензиновыми двигателями объемом 1,8, 2,0 и 2,5 литра, которые в зависимость от модификации агрегатируются с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач, а также с пятидиапазонным «автоматом». Самая доступная Mazda6 на российском рынке стоит 729 тысяч рублей, а самая дорогая – 1 млн. 139 тысяч рублей.