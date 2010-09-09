Хэтчбек Chevrolet Cruze появится в России в конце 2011 года

Хэтчбек Chevrolet Cruze, который будет впервые представлен на Парижском автосалоне 30 сентября, появится на российском рынке в конце будущего года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил PR-менеджер Chevrolet Роман Скольский, отметив, что Cruze-хэтчбек, скорее всего, будет выпускаться в России, однако производственную площадку он не назвал.

Между тем, в Европе новый пятидверный хетчбек от Chevrolet поступит в продажу в середине 2011 года. По словам Вэйна Бреннона, хэтчбеки играют важную роль на многих рынках. «Сегмент автомобилей класса «С» в Европе представлен примерно 4,8 миллионами машин, это более четверти всего рынка, а хетчбеки составляют около 65% этого объема, – говорит он. – Именно поэтому мы ожидаем роста продаж в некоторых регионах и надеемся дать понять, что теперь Chevrolet серьезный игрок в массовом сегменте на европейском рынке».

Новый хетчбек Cruze, с обтекаемой линией крыши и короткими передними и задними свесами, как и седан, выполнен в узнаваемом динамичном стиле. Объем багажника Cruze достигает почти 400 литров, заднее сидение будет складываться в пропорции 60/40.