Продажи автомобилей в Испании снизились до уровня 1989 года

Испанский авторынок показывает отрицательную динамику второй месяц подряд – по итогам августа на 23,8% до 44578 единиц, упав до уровня 1989 года. Между тем, благодаря росту авторынка в первые шесть месяцев 2010 года по итогам января-августа продажи автомобилей в этой стране выросли на 21,9% до 730906 единиц.

Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), падение продаж на испанском авторынке объясняется прекращением утилизационной программы, а также повышением с 1 июля налога на добавленную стоимость. В условиях увеличения безработицы, роста инфляции и падения потребительского доверия в ANFAC ожидают дальнейшего снижения продаж, которое во втором полугодии составит более 30%.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFAC, самой продаваемой маркой по итогам августа остается местный бренд Seat, реализация которого составила 3677 машин (-23,8%). Второе место занимает Citroen с показателем 3500 проданных автомобилей (-21,8%), а на третьем месте – Ford, реализовавший 3450 машин (-30,4%). Замыкают «пятерку» лидеров французские марки Renault (3437 шт., -15,2%) и Peugeot (3240 шт., -40,1%).