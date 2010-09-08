Французский авторынок падает четвертый месяц подряд

Автомобильный рынок Франции показывает отрицательную динамику четвертый месяц подряд – по итогам августа на 9,8% до 102912 единиц. Как отмечают во французской торговой палате (CCFA), падение авторынка объясняется прекращением утилизационной программы. Между тем, по итогам восьми месяцев реализация легковых автомобилей во Франции пока остается «в положительной зоне» – рост составил 1,8% до 1 млн. 485 тысяч 292 машин.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в CCFA, национальные бренды в августе снизили продажи по отношению к прошлому году на 9,3% до 52758 автомобилей. Лидер французского рынка – Renault – реализовал 20676 машин, сократив реализацию на 9,4%. Продажи Peugeot снизились на 8,5% и составили 17797 единиц. Citroen показал наибольшее падение из местных производителей – на 10,1% до 14283 машин.

Продажи автомобилей иностранных марок снизились на 10,4% до 50154 штук. Лидером по итогам августа стал Volkswagen, продажи которого выросли на 6,2% и составили 7229 автомобилей. На втором месте – Dacia с показателем 6068 проданных машины (+22,1%). Замыкает «тройку» самых продаваемых иностранных брендов Ford, сокративший реализацию на 25,7% до 5201 автомобиля. На четвертом месте – Opel, чьи продажи составили 3999 машин (-26,5%), на пятом месте – Fiat с показателем 3249 проданных автомобилей (-8,6%).