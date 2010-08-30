Топ-10 брендов по объему выручки на авторынке России

Автомобили LADA по-прежнему остаются не только самыми продаваемыми в России, но и обеспечивают производителю максимальную выручку на рынке. А вот второе место Chevrolet, позволяет бренду занимать лишь четвертую позицию в "денежном выражении". Такие выводы делают специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" в своем очередном отчете по тенденциям и перспективам российского авторынка.

Аналитики констатируют, что за первые 6 месяцев 2010 года дилерам LADA удалось продать чуть более 220 тысяч машин, при средней цене в 8944 USD, что обеспечило выручку в 1,975 млрд. USD. На втором месте по объему выручки оказалась японская Toyota – 30,86 тыс. машин при средневзвешенной цене в 46,3 тыс. USD позволили дилерам «собрать» с покупателей 1,43 млрд. USD. Третье место заняла корейская марка Kia, выручка которой составила 971,8 млн. USD (средняя цена одного авто – 21,25 тыс. USD).

С четвертого по восьмое в этом «денежном» рейтинге места распределились следующим образом: Chevrolet – 908,7 млн. USD (ср.цена 17141 USD), Nissan – 886,8 млн. USD (ср.цена 32913 USD), Volkswagen – 833,7 млн. USD (ср.цена 35935 USD), Hyundai – 830 млн. USD (ср.цена 22210 USD) и Ford – 815,3 млн. USD (ср.цена 21528 USD).

В первую десятку по объему выручки на российском рынке также попали два немецких премиум-бренда BMW и Mercedes-Benz, которые в «обычном» рейтинге лишь замыкают втору десятку. Средневзвешенная цена одного автомобиля BMW в 83,4 тыс. USD, при объеме продаж в 9718 машин, позволила дилерам этой марки получить выручку в 810,7 млн. USD. Средневзвешенная стоимость одного «Мерседеса» оказалась еще выше – 99145 USD. В итоге выручка от продажи 7675 машин составила 760,9 млн. USD.

По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, суммарный объем выручки от реализации новых легковых автомобилей в России за первую половину 2010 года составил 16,65 млрд. USD. По итогам года он прогнозирует продажи в объеме 1,7 млн. машин на 38,2 млрд. USD, что на 31,5% выше, чем в прошлом году (29 млрд. USD). При этом в количественном выражении рынок вырастет всего на 22%.