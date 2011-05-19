Skoda поставит более 150 автомобилей Fabia в автопарк Ростова

Компания SkodaAuto Россия совместно с компанией «Эскадра», официальным дилером Skoda в Ростове-на-Дону, передала первую партию из 60 автомобилей Fabia в корпоративный парк нового такси «Зеленая Волна».

Договор о поставке автомобилей Skoda между компанией «Эскадра» и топливной компанией «ЮТК», запускающей новое городское такси «Зеленая Волна» в Ростове-на-Дону, был подписан 25 февраля 2011 года. Компании договорились о передаче в корпоративный парк «Зеленой волны» более 150 автомобилей SkodaFabia с двигателем 1,2 литра в оптимальной комплектации Ambiente в кузовах хэтчбек и универсал. Оставшаяся часть автомобилей будет передана в автопарк нового такси до конца этого года.

Как отмечает руководитель марки Skoda в России Петр Янеба, в последнее время наблюдается активный рост доли корпоративных продаж в общем объеме реализуемых автомобилей Skoda. «В частности, стабильно высоким спросом наши автомобили пользуются у транспортных компаний. За последние несколько месяцев мы продали автомобили компаниям «956», «Такси Иваново», «Такси Пятерочка» (Калиниград), – говорит П.Янеба. – Кроме того, недавно портфель наших клиентов пополнился двумя крупными фармацевтическими компаниями – «Новартис» и «Бионорика».

В 2010 году Skoda передала в корпоративные автопарки различных компаний 7724 автомобиля. Среди самых востребованных моделей для корпоративных парков – Octavia (доля от общего количества моделей Skoda, поставляемых в автопарки, около 60%), Fabia (более 25%), Superb (около 10%), Yeti и Roomster. Портфель корпоративных клиентов Skoda на сегодняшний день насчитывает более 170 компаний, из них наиболее крупными автопарками владеют HILTI, BayerAG, Siemens, ZentivaPharma, ImperialTobacco, МЕТРО ГРУП. Модели Skoda используются в качестве служебных автомобилей в различных государственных ведомствах, в том числе в парке Государственной Думы, ГИБДД г. Калуги, ГИБДД г. Калининграда, ФСКН.