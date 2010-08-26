Jeep Grand Cherokee-2011 на ММАС 2010

25 августа на ММАС-2010 состоялась Европейская премьера совершенно нового Jeep Grand Cherokee, став ключевым событием на стенде бренда Jeep.

Дизайн нового Jeep Grand Cherokee выдержан в духе традиций марки. «Мускулистые», но немного сглаженные формы демонстрируют результат серьезной работы по специалистов по аэродинамике. Благодаря новой независимой передней и задней подвескам, а также новой несущей конструкции с повышенной жесткостью на кручение, в автомобиле значительно снижен уровень шума и вибраций, что положительно влияет на комфорт. Новый 3,6 литровый двигатель Pensatar V6 мощностью 290 л.с. обеспечивает экономию топлива на 11% . Пространство для задних пассажиров увеличено более чем на 10 см по сравнению с предыдущей версией, а багажный отсек, размером 998 литров стал вместительнее на 17%.

В базовое оснащение модели входят: активные подголовники, полноразмерные оконные подушки безопасности и встроенные в сиденья боковые подушки, система динамической стабилизации ESC с противобуксовочной подсистемой, и, антиблокировочная система (ABS), электронная система снижения крена, система помощи при старте на уклоне, система предупреждения о фронтальном столкновении.

«Новый Grand Cherokee поднимает марку на новый уровень и уверенно ставит нас на путь победы над нашими потенциальными конкурентами в премиум-сегменте автомобилей класса SUV. Я уверен, что наш совершенно новый Grand Cherokee привлечет множество покупателей в России», - прокомментривал премьеру Томас Хауш, вице-президент Chrysler Group в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

По оперативным данным «АВТОСТАТ», за первое полугодие 2010 года в России было зарегистрировано 2,9 тысячи автомобилей марки Jeep, в том числе – 1,7 тысяч модели Grand Cherokee.