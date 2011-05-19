Opel Astra Sports Tourer доступен в России

Российские дилеры Opel начали принимать заказы на OpelAstraSportsTourer, премьера которого прошла осенью 2010 года на Парижском автосалоне. Новый компактный универсал получил адаптивное электронно-механическое шасси, увеличенный до 1550 литров багажник, усовершенствованную систему адаптивного головного освещения AFL+ и эргономичные передние сиденья. В России OpelAstraSportsTourer доступен в комплектациях Essentia, Enjoy и Cosmo с двигателями мощностью 115, 140 и 180 л.с. по цене от 679900 рублей, сообщает AutoNews.Ru.

Уже в базовую комплектацию входят четыре подушки безопасности, ABS, ESP, центральный замок, электростеклоподъемники спереди, аудиосистема, сигнализация и т. д. На все новые автомобили Opel предоставляется гарантия в течение 3 лет или 100 тысяч км пробега, а также 3 года бесплатного участия в программе «GMAssistance: помощь на дорогах».