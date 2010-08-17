Сотрудники АВТОВАЗа стали больше зарабатывать

АВТОВАЗ по итогам работы во II квартале 2010 года направило на оплату труда 4,014 млрд. рублей. Как говорится в отчете компании, среднесписочная численность в апреле-июне 2010 года составляла 73365 сотрудников. Таким образом, средняя заработная плата на предприятии была на уровне 18233 рубля в месяц, пишет агентство «Финмаркет» .

В I квартале 2010 года среднесписочная численность сотрудников автозавода составляла 75183 человека, а фонд оплаты труда – 3,577 млрд. рублей, то есть в среднем по 15833 рубля на работника в месяц.

Количество сотрудников АВТОВАЗа в 2009 году было на уровне 99004 человека (в 2008 году – 104209 человек) при фонде оплаты труда 19,979 млрд. рублей (в 2008 году – 25,311 млрд. рублей) – около 16817 рублей на человека в месяц (в 2008 году – около 20240 рублей в месяц).

Так, по сравнению с I кварталом 2010 года выплаты сотрудникам завода во II квартале в среднем выросли на 15,1%, по сравнению с 2009 годом – на 8,4%.